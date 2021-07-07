特權疫苗之亂延燒，傳出台北市長柯文哲有意辭退衛生局長黃世傑，但黃不願下台，市府也不讓黃銷假上班，副市長黃珊珊已派2位辦公室助理進駐衛生局近距離監督，形同「架空」黃世傑。對此，黃珊珊鄭重澄清，「這消息真的很離譜」，並痛批傳這種謠言的人連單位都搞錯，十分惡毒。

對於媒體報導稱黃珊珊派兩名助理進駐衛生局，黃珊珊昨（6）日透過臉書駁斥，表示的確有派兩位秘書，協助聯合醫院設立在北農一市及二市的前進指揮所，主要是負責溝通協調聯合醫院團隊與北農公司及市場處。

黃珊珊強調，這兩位秘書都是在兩個前進指揮所的篩檢站，第一線協助聯合醫院的現場人員，跟衛生局一點關係也沒有，衛生局也沒有派任何人員在兩個前進指揮所內，前進指揮所是由聯合醫院副總院長指揮，且傳這種謠言的人連單位都搞錯，十分惡毒。

黃珊珊也在文末標註，「生命很短我很忙」「沒空理口水」，聯合醫院兩位副總院長每天陪她一起打仗，要不要試試36度站在太陽下維持篩檢站秩序？

針對此事，柯文哲5日在記者會上未正面回應，僅說黃世傑發生疫苗事件前，表現都算好，先請假，等調查完再看看回來上班。

台北市政府副發言人黃瑩則澄清，黃珊珊副市長辦公室的兩位助理，是去協助快篩隊到處設站相關事宜，因成立快篩隊要協調各局處進駐，需由府級辦公室人員協助調派，包括相關人員的餐飲補給，她強調，從來沒有架空黃局長的情況發生，公衛專業部分仍須尊重衛生局建議，消息爆料者或許想太多。