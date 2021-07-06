《天之驕女》演員為黃少祺過50歲生日。（三立提供）

黃少祺在三立八點台劇《天之驕女》飾演反派張嘉良，意外受到觀眾愛戴，被封為「零負評渣男」，邁入知天命之年的他，6日過50大壽，劇組演員陳志強、曾智希、賴郁庭、李家慶等人提前一日買蛋糕為他慶生，黃少祺開心表示，去年也是在棚內由大家幫他慶生，不論是演員還是工作人員，這一年走過來很不容易，也很辛苦，在疫情之下還能敬業的繼續工作，也很惜福拍戲仍持續，他也提到邁入「五零」很容易，疫情「歸零」卻很難，因此許下願望期盼疫情能趕快過去，另外也許願《天之驕女》的收視每集都破「五點零」。

今年黃少祺在50歲生日仍在拍戲中度過，生日前夕更接到國際品牌廣告代言，完全沒有因為演反派而使魅力銳減，壽星本人十分開心接到新加坡商保健食品代言，也期待廣告開拍，同時因為從49跨過50歲，即代表往前推進一個年齡層，他笑說：「也許可以更快爭取接種疫苗了！」可謂好事成雙。

日前在網路上掀起「崇發熱」，演員們也爭相模仿丁國琳的這段影片，沒想到黃少祺被黃少祺評比為最後一名，認為他不夠瘋，不過為了雪恥，他決定再模仿一次，大聲吶喊「崇～發～」，沒想到尾聲破音，笑翻眾人，而丁國琳也剛巧經過，也一直大叫「嘉良！嘉良！」

目前疫情第三級警戒尚未解封，面對孩子們的「停課不停學」，黃少祺無奈笑說老婆已經開始每天語無倫次，都快瘋了，原來小孩的所有課程安學校排都是一併交給父母去執行，變成爸媽比小孩更加忙碌的奇怪現象，而黃少祺為了體恤老婆，主動提出三餐以「外送」取代「下廚」，他表示老婆每天都很累卻不曾抱怨，因此必須設法減輕老婆的負擔，一同度過疫情難關。