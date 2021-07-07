澳洲新南威爾斯省7日宣布，該省首府雪梨和周邊地區為期兩周的封鎖本預定9日結束，但為了阻止高傳染力的新冠變種病毒Delta擴散，因此決定讓封鎖時間，延長一周至16日晚上11點59分為止。

省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說：「省政府決定延長封鎖一周的理由，是因為我們不想陷入必須反覆地封鎖、解封、封鎖後又解封的狀況之中。」

她強調現在可能是去年爆發疫情以來所面對的最重大挑戰，因為Delta變種病毒已令疫情出現重大變化。省政府只希望這次封鎖，是在大量民眾完成接種疫苗之前的最後一次。

澳洲全國人口約2600萬人，目前約7％民眾完成疫苗接種。

大雪梨地與附近的藍山（Blue Mountains）、中央海岸（Central Coast）和沃隆岡（Wollongong）在封鎖期間必須留在家裡，只有工作或採購民生必需品等原因才能外出。