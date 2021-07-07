白宮印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)近日表示，美國支持台灣尊嚴，不支持台獨。民眾黨立委高虹安表示，「不支持台獨」其實是美方數十年來既定的「一個中國」政策內涵，只是在近年「抗中友台」、「中美對抗」的氛圍下，突然重提這一點，其實相當引人關注。這或許是美國向各方宣示將出手重整美中台關係，不讓民進黨或台獨支持者過於暴衝的重要訊號。

高虹安說，美方在此時釋出這樣的消息，對於大陸來說也是重要的訊息，揭示了中美元首雙方領袖峰會之前，美國釋出的某種善意或重申底線原則，表明不會透過挑戰中國大陸的核心利益來激怒中方。

高虹安表示，台灣民主化已經30多年，也是台美價值同盟的根基所在，維持一個民主自由的台灣與區域和平穩定的狀況，對美國來說是亞洲政策的重中之重，也是維持美中關係不致破裂的重要基礎。

高虹安認為，台灣應該深刻體會國際關係角力的複雜局勢，不輕易妄動，努力提升自我政經實力與完善國家治理、推動社會對話，才有辦法持續守護台灣民主自由與和平繁榮現狀，這也才是美國與區域鄰國樂見的情況。