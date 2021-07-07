新冠肺炎疫情持續延燒，新北市去年4月接獲美國姐妹市辛辛那提市求助信件，立刻備齊資源，贈送防護衣、面罩及布口罩。美國聯邦眾議員夏波(Steve Chabot)4日以眾院友台小組「國會台灣連線(Congressional Taiwan Caucus)」共同主席身分，致信給新北市長侯友宜感謝，並承諾將持續發揮國會影響力，協助台灣及新北市取得疫苗等資源。

侯友宜表示，當初捐贈時沒有期盼姊妹市任何回報，沒想到卻意外開啟善的循環，感謝的心意化成實際的支援，一年後台灣成為需要幫助的一方時，能夠得到美國友人慷慨援助，秉持著「幫助別人就是幫助自己」，未來會持續與夏波議員保持聯繫，請議員在國際場合為台灣發聲，為新北爭取友誼和支持。

秘書處長饒慶鈺表示，美國疫情在去年4月最為艱困，物資最缺乏的時候，新北市接到該市求助信件，盼疫情相對緩和的新北市提供防疫醫療物資，市府立刻結合秘書處、教育局、哥倫比亞大學台灣校友會、UPS物流等產官學三方資源，以最快的時間將物資送到辛辛那提、舊金山、紐約及德國史坦堡縣等友好城市，患難見真情的關懷也獲得美國與德國當地媒體的大幅報導。

新北市府指出，夏波眾議員為共和黨資深國會議員，目前參與外交委員會與中小企業委員會，2002年他與美國聯邦眾議院、跨黨派議員共同創建「國會台灣連線」，目前持續擔任共同主席，疫情期間除了支持美國捐贈台灣250萬劑疫苗，也積極呼籲台灣參與世界衛生組織、推動台灣旅行法（Taiwan Travel Act）等友台重要法案。