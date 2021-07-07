有許多人都很害怕孤單，因此會飼養寵物或購買娃娃來陪伴自己，然而日本有一名大叔卻買了6個充氣娃娃當作自己的靈魂伴侶，外出遊玩、洗澡、睡覺都會和它們在一起，甚至認為這些娃娃的地位比家人更重要，不過大叔的妻子對於這樣的行為並沒有生氣，反而還相當諒解、支持他。

綜合外媒報導，這名男子叫作中島千滋，已婚且育有2名兒女，但因為工作的關係需要經常出差，長期和家人分開讓他感到非常寂寞，於是在大約10年前他購入了人生中第一個充氣娃娃，從此千島就像開啟新世界的大門一樣，對人偶相當迷戀，如今他的家中已有6個充氣娃娃，千島幫它們想出不同的人物設定、名字，還買了超過100套的衣服，只為了幫娃娃變換造型。

中島透露他一開始也和一般人一樣，將充氣娃娃當作發洩的工具，然而某天他看見其中一隻充氣娃娃「沙織」的笑容感到相當溫暖，因此開始將它們當作陪伴自己的靈魂伴侶，外出、洗澡、睡覺都要和娃娃們在一起，甚至還體貼地餵它們吃飯。

千島曾在採訪中透露，自己人生的意義就是見到娃娃們最漂亮的一面，所以他非常喜歡帶著它們到很多景點拍攝寫真照片，對於千島來說，這些充氣娃娃就像是他的「生活共同體」，他甚至還說這些充氣娃娃的地位比家人更重要。對於千島的這種愛好，他的妻子和兒女都知情，不過他們明白千島長期獨自在外工作非常孤單寂寞，因此都能夠理解並給予支持。