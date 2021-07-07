台北市長柯文哲稱第7類疫苗施打對象是國家特權，引來台南市長黃偉哲痛批全國人民都在忍雙北。議員應曉薇痛批，全國人民也都在忍民進黨隱瞞3＋11及購買疫苗進度的真相，民進黨政府舖天蓋地的甩鍋，黃偉哲跟林昶佐一樣將抗疫政治化將遭人民唾棄。

應曉薇表示，黃偉哲說雙北製造國家的特權疫苗，但雙北市是此次疫情最大的受害者，獲配的疫苗數量比其他縣市多是不得已的，這種疫苗數量的「特權」是台南其它縣市想要的嗎？黃偉哲的公共衛生唸到哪裡去了。

應曉薇痛批，黃偉哲跟林昶佐一樣將抗疫政治化將遭人民唾棄，應曉薇說防疫全國一條心更要有同理心，要像環南東哥沒有政治立場的防疫抗災。

應曉薇直言，我是國民黨市議員，難道此時此刻我應該有政黨立場照三餐罵柯文哲嗎？她重申，民進黨政府舖天蓋地的甩鍋環南、甩鍋萬華、甩鍋中正、甩鍋臺北市，卑鄙惡劣行為，根本罔顧真相、草菅人命。

「台灣只剩下政治口水嗎？」應曉薇強調，林勝東的聲音就是小老白姓的聲音，希望官員別高高在上忙政治甩鍋，要聽的到老百姓的聲音。