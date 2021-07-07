街口支付力挺防疫生活，宣布延長外帶外送優惠活動至7月31日(六)，因應疫情帶動的生鮮食材網購需求，推出食品生鮮線上購優惠活動，齊心與餐飲店家和用戶共度疫情非常時期！

疫情重創夜市，街口支付力挺夜市攤商夥伴，為加速復業提出解方，在外帶服務中新增夜市，首先與師大商圈合作，集結超過20間攤商，今(7)日起消費者即可至街口支付APP「外帶外送 – 夜市專區」，依照四大類別：主食、小點、配酒好料、飲料輕鬆在線上預先點餐直接到攤位快速取餐，大幅降低滯留時間與接觸、降低群聚風險，且最高享15%回饋，滿足消費者在家防疫也能享用美味小吃！

街口支付也觀察到疫情期間，消費者在家自煮的比例提升，且改變採買習慣，從傳統市場、超市，轉向至生鮮食品購物網站採購，相較疫情前生鮮食材訂單量成長超過5倍！街口支付為支持消費者減少外出採買群聚的機會，並鼓勵使用無現金支付，降低傳染風險，聯手超過100間生鮮品牌，最高享13%回饋，安心在家即可輕鬆採買。

街口支付外帶服務新增夜市，食品生鮮線上購最高享13%回饋。（街口支付提供／黃慧雯台北傳真）

＊外帶外送：7月1日(四)至7月31日(六)期間內於指定店家使用街口「外帶點餐」或「美食外送」服務，單筆消費享10%現金回饋！（單筆最高回饋40元，每人每週限享5次回饋）

＊食品生鮮線上購：7月16日(五)至7月31日(六)間於指定生鮮食品品牌官網單筆消費滿1500元享8%現金回饋（單筆回饋上限180元，活動期間每人限享1次回饋，限量1萬名）

＊街口支付還聯合家樂福線上購物、UrMart 優馬選品、KKgift、奇美食品、義美食品、8more 台灣第一家白木耳專賣店依疫情間銷量排行與限定折扣推薦必買爆品，讓消費者以更划算的價格買到熱門品項！