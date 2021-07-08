大陸網路叫車巨頭滴滴出行上月底赴美掛牌即遭陸方網路安全審查，認為滴滴出行App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，要求該App下架。財信傳媒董事長謝金河表示，滴滴是近8年來最大宗赴美IPO陸企，沒想到，不到3天，大陸官方出來潑冷水，滴滴的未來也充滿變數，而華爾街大亨在中資股宰肥羊的戲碼也可能到了尾聲。

謝金河在臉書發文指出，滴滴從遞件申請上市，到正式掛牌，只花了20天，創下華爾街有史以來最快的紀錄，華爾街大亨都把滴滴當成肥羊，準備享受一頓大餐。

「為了幫滴滴造勢，股票還沒有上市，MSCI明晟指數立即表示，6月30日掛牌後，立即將滴滴列入中國全股票指數行列；富時羅素全球指數也宣布從7月8日起納入滴滴。就像黃袍加身一般，所有榮耀都在滴滴身上，大家都想在繼阿里巴巴之後，在這檔近8年來最大宗IPO大賺一票，沒想到，不到3天，大陸官方出來潑冷水，滴滴的未來也充滿變數。」

謝金河指出，6月30日滴滴風光上市，不過，股價並沒有出現預期的大漲，滴滴最高18.01美元，收盤14.14美元，只比14美元的承銷價多1%，市場似乎有不好的預兆。過去中資股掛牌，華爾街總是張燈結綵，敲鑼打鼓，這次滴滴是中國市占超過80%以上的UBER，加上背後有孫正義的軟銀、阿里、騰訊及所有大咖的創投資金，股價怎麼可能不漲？沒想到，果真出了事！

「中國的網信辦質疑滴滴把大數據交給美國，立即要求滴滴的APP下架，這一天，很少觸及經濟這一塊的環球時報也加入追擊，也發表評論文章指出：中國絕不能讓任何一家互聯網巨頭，成為比國家還詳細掌握中國人個人信息的超級數據庫，更不能給他們對那些數據的隨意使用權。緊接著，廣東省監管機構立即宣布將加大對大型互聯網平台『二選一』、『大數據殺熟』等違反競爭行為執法，這是反壟斷法之後的加強版。」

謝金河表示，滴滴6日股價大跌接近20%，收盤12.49美元，這下子想從滴滴賺大錢的人全都套牢，而創辦人程維、柳青身價也大縮水。滴滴是中國收緊互聯網行業的明確信號，滴滴大跌，所有在美國上市的中企全下跌，像B站跌10.92%，百度跌9.75%，滿幫集團的運滿滿跌16%，阿里連4天下跌，市值剩下5736億美元。

謝金河分析，最近在香港上市的新經濟科企紛紛下挫，最慘的是快手，從上市的417.8跌到163.5港元，股價跌6成，騰訊從775.5跌到538.5港元，阿里從309.4跌到200.2港元，去年阿里、騰訊股價蒸蒸日上，今年跌跌不休。

他認為，對照美國科技股頻創新高，中國科技股頻探新低，背後恐怕有不同的故事上演，華爾街大亨在中資股宰肥羊的戲碼也可能到了尾聲。