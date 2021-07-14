雖然財報季強勁登場，但美國通膨熱度意外高升引發投資人疑慮，周二美股三大指數同步收黑，失守前一日創下的歷史高點。

周二收盤，道瓊工業平均指數跌107.39點或0.31%，為34888.79點。標普500指數跌0.35%，為4369.21點，盤中一度刷新歷史高點。那斯達克綜合指數跌0.38%，為14677.65點，略低於盤中創下的歷史高點。

小型股羅素2000指數大跌近1.9%，創下6月18日以來最大單日跌幅。

通膨升溫導致債息上揚，亦使美股承壓。美國10年期指標公債殖利率跳升逾4個基點（即0.04%），一舉漲破1.4%關卡。雖然美國持續升高的通膨已不是新消息，但近來美債對此反應平淡。

美國勞工部周二公布6月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升5.4%，超出經濟學家預估的年增5%，並創下13年新高。不含食品和能源價格的核心CPI上揚4.5%，遠高於經濟學家預期的年漲3.8%，並改寫29年高點。

Cornerstone Wealth投資長Cliff Hodge表示，白熱化的6月CPI數據令市場感到不安，但我們預期未來這些通膨數據將開始降溫。在2020年6月的防疫封鎖期間，核心CPI跌到了絕對低點，因此和這段期間相比較為棘手。此外，二手車價格較去年同期飆漲45%，這在未來幾個月不太可能持續下去。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，她認為最近的通膨情勢將證明是暫時的，但她也表示，強勁的經濟復甦可能讓央行得以在2021年底或2022年初縮減資產購買。

美國數家大型銀行和百事可樂發布爆炸式增長的第二季業績，但由於股價已處於歷史高點，以及道瓊指數距離35,000點大關僅一步之遙，投資人的期望可能比其公布的官方預測更高。

摩根大通第二季獲利119億美元，相當於每股盈餘3.78美元，優於市場預估的3.21美元，但股價仍下跌約1.5%。該銀行僅沖銷呆帳7.34億美元之後，釋出了30億美元的壞帳準備金，為其帶來23億美元的收益，使上季獲利表現超乎預期。

高盛第二季每股盈餘為15.02 美元，遠高分析師預估的每股10.24美元，惟股價仍下跌約1.2%。受惠於美股的IPO熱潮，該銀行上季投銀部門營收創下歷來次高記錄。

餐廳需求持續復甦，百事可樂第二季營收獲利均優於市場預期，並上修營運展望，股價收漲2.3%。

波音下挫約4.2%，使道瓊指數受到打壓。因發現新缺陷，該飛機製造商宣布787 Dreamliner減產。

根據FactSet調查，美股第二季整體業績表現樂觀可期，第二季上市公司獲利估將較去年同期成長64%，創下2009年來最強勁的增長。FactSet分析師表示，銀行第二季獲利可望較去年同期成長119.5%。

美國銀行、花旗集團、富國銀行和摩根士丹利等華爾街大行將陸續在本周公布業績。

聯準會主席鮑爾排定於周三、周四出席國會作證，投資人將密切關注其釋出的貨幣政策信號。此前鮑爾一再重申，在達成就業和通膨目標上取得更多進展之前，聯準會的寬鬆政策將維持不變。