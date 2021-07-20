美股周一重挫，台股今(20日)開盤下跌64.33點，以17724.92點開出，台積電開盤下跌3元，開在579元，高端通過EUA，股價開盤跳空漲停，來到280.5元，帶動基亞、云辰、台康生技等疫苗相關股同步攻上漲停，聯亞藥也開高，漲逾28%，股價持續走高，大盤指數暫報17649.33點，跌逾百點。

衛福部食藥署19日宣布核准高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗專案製造，通過緊急使用授權（EUA）申請案，預計再通過衛福部審查、食藥署檢驗封緘後，即可生產，適用20歲以上成人接種2劑，衛福部長陳時中透露，最快8月中正式開打。

Delta病毒快速蔓延，市場憂心全球經濟復甦腳步恐將放緩，道瓊工業指數終場重挫725.81點，跌幅2.09%，以33962.04點作收，創下去(2020)年10月以來最大單日跌幅，標普500指數收盤大跌68.67點，跌幅1.59%，收在4258.49點，那斯達克指數下跌152.25點，跌幅1.06%，收在14274.98點。

台股19日開低走低，終場加權指數收在17789.25點，下跌106點，成交值4674億元，三大法人同步賣超，其中，外資及陸資賣超金額達424.05億元，自營商賣超15.2億元，投信賣超13.61億元，合計賣超452.86億元，台積電等電子權值股不振，由鋼鐵人、航海王扮演撐盤角色。