晶圓代工龍頭台積電（2330）26日召開股東常會，許多小股東十分關心台積電到海外設廠對營運的影響，董事長劉德音表示，台積電很早就會開始進行海外設廠考察，像美國亞利桑那州12吋廠的投資案，2016年就開始與當地相關人士開會，2019年首次提出有設廠意願，日本設廠正在做考察及評估中，德國設廠還在很早期評估階段。劉德意強調，台積電對於全球布局態度非常審慎，請股東放心。

台積電總裁魏哲家表示，台積電在日本投資設立的筑波研究所，主要是針對後段封測領域，因為看好日本在材料研發能力很強，台積電到日本跟當地廠商合作，是對後段3D IC先進封裝技術開發有很大幫助，並且可因應未來客戶需求。

劉德音表示，台積電是全球領先的半導體廠，所以要去想未來如何持續領先，要去找最領先專家一起合作，這是台積電的策略，包括去美國或去日本投資。對於小股東提出台積電是否會與日本索尼（Sony）及德國英飛凌（Infineon）合作，劉德音表示不對單一客戶進行評論，台積電已經去美國建廠，現在評估去日本建廠，都是基於客戶的需求。

劉德音表示，台積電在美國有很多客戶，營收中有有近七成來自美國，在美國設廠是因為未來客戶端有美國製造的需求，特別是在基礎建設及國家安全方面的晶圓代工需求，雖然這部份訂單對台積電來說，生意占比很小，但有此需求就支持客戶，而大多數消費性電子產品所需晶片仍適合在全球進行最佳效率的生產。