台積電(2330)有股東表示現金殖利率偏低，希望台積電提高現金股利，台積電董事長劉德音表示，台積電正處於快速發展前的機會點，需要投資，但股東的聲音，他聽到了，會努力去解決問題。此外，台積電股東會順利完成董事全面改選，董事會提名的候選人全數當選。

台積電今日召開股東會，股東表示，台積電雖有高獲利，但目前維持著單季配息2.5元，一年配息10元，以現金殖利率來說，有偏低之嫌，希望台積電可以調升現金股利。

台積電董事長劉德音表示，台積電正處於快速發展前的機會點，需要投資，但股東的聲音，他聽到了。

劉德音表示，台積電的投資及布局主要是為了未來幾年成長，以及未來幾年股利的成長，並希望股價到時候也能繼續往上漲。他聽到股東的建議，會努力去解決問題。

台積電今年改選董事，擔任台積電獨董長達20年的宏碁集團創辦人施振榮卸任，由美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫接任。

台積電今日股東會順利完成董事全面改選，董事會提名的候選人全數當選。劉德音、總裁魏哲家、創意董事長曾繁城及行政院國家發展基金管理會代表人龔明鑫當選董事。恩智浦董事長彼得．邦菲（Sir Peter Leahy Bonfield）、前台積電法務長陳國慈、前應材董事長麥克．史賓林特（Michael R. Splinter）、前賽靈思總裁摩西．蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）及台達電董事長海英俊5人連任獨立董事。拉斐爾．萊夫（L. Rafael Reif）新當選台積電獨立董事，其為美國國家發明家科學院院士，也是美國麻省理工學院校長，及應材 Growth Technical Advisory Board 共同主席。

台積電股東會承認去年度財報，去年總營收新台幣1.339兆元，每股純益19.97元，去年度每股配發10元現金股息。

台積電今天召開股東常會，因股東提問踴躍，董事長劉德音也詳細回答，股東會歷時近3個小時才結束。

台積公司民國110年度股東常會已順利結束，這次股東會依據「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」及金管會公布之「開放公開發行公司召開實體股東會得以視訊輔助，以因應防疫需要並兼顧股東會順利召開」之相關施行細則進行。

除了安排線上直播，為遵循實體股東會場地之容留人數各室內不得20人以上、各室外不得40人以上之規定，股東會採一個主會場暨數百個分會場方式進行，分會場安排出席股東最多三人一室採固定座位形式以飯店房間頻道收看主會場之轉播，並於各分會場所屬樓層設置投票區與服務台，投票區與各分會場皆全程錄音錄影。欲親自發言之股東安排至股東發言專區，並於每個股東發言後進行發言設備消毒。