台股今日受美股重挫衝擊，指數開低後急殺百餘點，直接翻落月線，雖盤初台積電(2330)一度奮力翻紅，無奈苦等不到權值大軍奧援，加上航運、紡織等傳產類股表現疲弱，歷經兩波掙扎後，仍挽不回頹勢，盤中一度下探至17500.69點，終場集中市場收17528.74點、跌260.51點，失守月線，總成交值與昨日近持平為4686.74億元；櫃買市場指數曾創新高，但最後仍不敵賣壓，收在219.77點，跌破5日均線，下跌2.19點，成交值為1168.35億元。

證券分析師張陳浩表示，台股今日跌破月線，短線保守以對，以今日OTC指數來看，盤中還一度創新高，顯示出多頭人氣並未全面潰散，中多格局並沒跌破，量能也並未失控，在期貨月結算後，仍有反彈的機會。

若以籌碼面來看，外資在現貨市場已連續兩日賣超，在期貨市場加碼空單，張陳浩指出，外資在結算日前已提前表態，明日結算日台股壓力恐怕不小，需待結算後才有反彈機會。仔細觀察今日大型權值股如台積電及聯發科，跌勢並不大，而鋼鐵股中的彰源及燁興等仍然強勢，台股中多格局並未破壞。操作上航運股逢反彈宜減碼，不妨將資金轉進5G、蘋概股、車用電子及設備股等。

盤面上，大立光(3008)今日開低後回測月線，今收2980元，下跌1.97%；台積電今日曾一度跌落至579元，終場收在581元，小跌0.17%；聯發科(2454)收在920元，上漲0.11%；國產疫苗通過EUA，高端等疫苗供應鏈群起攻之，上櫃生醫成為人氣焦點；彰源(2030)下半年營運看俏，今收在49元，上漲9.87%；台半(5425)第3季營運將持續挑戰新高，收在90.4元，上漲6.23%。

由技術面觀察，台股趨勢轉弱，下檔支撐暫看17300點，三大法人連續2個交易日賣超下，籌碼恐將鬆動，在未能正式止跌前，短線保守以待。