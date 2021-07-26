近期外資動向撲朔迷離，雖然美股頻創新高，但由於本週美國聯準會將召開FOMC會議，且美國也將公布第二季GDP、6月個人消費支出物價指數(PCE)等數據，保德信投信指出，在變數未定的干擾下，國際資金對於海外市場動向迅速轉趨保守，上週對亞股多站在賣方，且前一週獲得買盤進駐的台韓雙雄，上週反而成為承壓最深的市場，台股遭外資資金淨流出超過16億美元最多，韓國股市賣超將近6億美元為第二名的亞洲苦主。

中信投信統計，上週外資贖回最多的前三市場分別為台股、南韓、泰國，金額依序為16億美元、5.9億、1.9億。印尼、菲律賓獲小幅資金淨流入，金額為0.8億、0.6億；印尼連兩周資金淨流入，也是上週唯一微幅上漲的市場。上週回檔最多的國家則分別為菲律賓、越南、泰國，清一色為東協主要經濟體，跌幅介於2.6%至1.9%。

保德信投信表示，雖然6月中旬以來外資明顯對亞股站在賣方，但亞股整體經濟前景展望並未改變，特別是台灣南韓等與美歐景氣高度連動的兩大東北亞股市，在看好下半歐美報復性消費即將展開的挹注之下，不論企業獲利面或是經濟基本面表現無虞，且今年來股市表現也相當亮眼，預期外資賣超為被動式資金的調節。

中信小資高價30 ETF（00894）經理人張逸敏表示，下半年相對看好電子股，尤其蘋果新機預計今年9月中下旬發布新機，7月底8月初開始拉貨。蘋果第一支5G手機可能由於5G基地台建置還不夠普遍，影響消費者購買意願，隨著5G基地台鋪設進度加快，看好今年的換機人數有望成長，市場提高對新機的銷售預期。去年全年市場蘋果新機出貨量約7500萬支，今年對新機的出貨共識是9000萬支，等於對新機銷售預期提高2成。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣外銷訂單連16紅，經濟部公布6月外銷訂單537.3億美元，創歷年同月新高，年增31.1%；第2季及上半年金額亦同創歷年同期新高，隨全球經濟穩健復甦及下半年進入消費性電子新品備貨旺季，預期第三季接單動能可望續強。上週電子股成交比重升溫至4成以上，資金呈現健康輪動，預期本週盤面將關注FOMC會議結果，同時蘋果、AMD等龍頭大廠將公布財報，外資態度將維持保守，預期仍維持高檔震盪格局。