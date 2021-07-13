中國網約車平台公司滴滴出行在美國低調上市幾天後，遭到中國監管部門的嚴厲審查，相關應用程序被下架，公司損失慘重。美媒對此評論稱，為中國公司在美上市積極奔走的華爾街遭遇羞辱性打擊，現在終於醒悟過來，認識了與中國打交道的現實。

《華盛頓郵報》發表評論指出，中國給了華爾街一個羞辱性的打擊，在美國投資者給了一家大型中國科技公司數十億美元後不久，這家公司就遭嚴厲打擊。這是一個分水嶺，即使是華爾街裡最忠實的中國支持者也終於承認，遊戲已經發生了根本性的變化。美國人投資於中國公司已不再是華爾街能夠計算的風險，更不用說為之辯護了。

《多維新聞》引述這項評論稱，這也許是華爾街第一次意識到，鼓勵美國人向中國科技公司投錢，華爾街是在扮演有用的白痴。這幾年中美關係惡化，華爾街金融服務公司、資產管理公司和對沖基金競相增持各類中國公司的股份，其中包括那些華盛頓試圖制裁的中國公司。

文章稱，在利潤豐厚的中國市場的誘惑下，華爾街公司和美國監管機構迫不及待地幫助中國公司從美國投資者那裡籌集資金。他們堅信中國共產黨根本上是務實的，中國政府永遠不會扼殺華爾街的搖錢樹，投資者可以指望中國做出理性決策，從而獲得堅實的回報。這些理論現在都站不住腳了，通過對滴滴採取行動，中國讓這一切成為歷史。

文章指出，情況在惡化，而不是好轉。像阿里巴巴和騰訊這樣的中國科技公司正面臨著各種指控的鉅額罰款。中國政府打擊了更多在美國市場籌資的陸企。中國意識到，一定程度的中美脫鉤是必然的，中國可能想要以自己的方式來控制這個過程，讓一些陸企回到中國，幫助提振本國的資本市場。

《彭博》也發文稱，中國查處滴滴與控制大數據息息相關。從更廣泛的意義上說，這次打擊表明，大數據正迅速成為超級大國衝突的下一個主要戰場，其影響可能會在未來幾十年重塑全球經濟。

文章稱，中國擔心資料落入不當之人手中，被對手利用。主要導火線似乎是美國2020年通過的一項立法，該立法將允許美國上市公司會計監督委員會審查在美國交易所交易上市的中國公司，例如阿里巴巴或百度。北京官員直言不諱地表示，允許美國監管機構審查公司內部文件和賬戶，可能對國家安全構成威脅。