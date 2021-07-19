大陸綜合地產商恒大19日傳出銀行申請凍結其財產的消息，恒大系股票全數重挫，債券亦同步暴跌。

中國恒大18日才發佈公告稱，將召開董事會討論特別分紅計畫，未料外媒19日引述無錫市中級人民法院裁定書，中國恒大遭廣發銀行申請凍結宜興市恆譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。消息一出引發市場恐慌，「恒大系」股債全數重挫。

新浪財經報導，港股中國恒大午盤挫7.1％，收9.1港元，成交額達2.6億港元。恒大物業跌6.2％，午收7.29港元，成交額1.6億港元。恒大汽車午盤收18.52港元，跌6.9％，成交近3.6億港元；恒騰網路午收4.16港元，跌9.4％。

午盤過後，「恒大系」個股跌幅持續擴大。中國恒大跌超16％，恒大汽車跌近15％，恒騰網路跌超12％，恒大物業跌近10％。

不只如此，恒大債券跌幅擴大。「19恒大02」跌超10％，「20恒大02」跌超7％，「15恒大03」跌近7％，「19恒大01」跌超6％，「20恒大01」跌超2％。