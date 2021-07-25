沒想到才因無症狀感染新冠病毒退出美國男籃的巫師後衛畢爾，如今又陷入離隊風暴！根據《看台報告》記者費許25日爆料，畢爾考慮在30日NBA選秀會之前，跟巫師提出交易申請，甚至他最想去的新東家，是好友塔圖效力的「綠衫軍」塞爾提克。

費許表示，根據他所收到的線報，畢爾知道自己必須趕緊在選秀會前做出最終決定，因為這樣才有辦法讓球員與球隊雙方獲得最大利益，當球隊知道自己擁有選秀權的狀況，相較於未來選秀權，他趕緊提出交易申請走人，或許比較容易一點。

至於畢爾考慮跳槽塞爾提克的新聞，則由費許的同事傑森杜馬斯爆出，因為過去早已傳出畢爾很想跟塔圖同隊打球，甚至一起爭搶NBA總冠軍，另外擁有「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生的勇士，以及暴龍、鵜鶘等隊也都傳出對畢爾有興趣。

不過這個畢爾考慮提出交易申請的新聞，很快就遭到華盛頓當地記者梅約否認，「我被告知，這個新聞是假的。」也讓畢爾到底是否考慮離開巫師，完全變成一場羅生門，反正隨著今年NBA選秀會逐漸接近，畢爾的最終動向也會很快曝光。