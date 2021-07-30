大聯盟730交易大限將至，目前傳言教士隊可能買下國民賽揚獎投手「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)，紐約洋基則是可能買下小熊明星一壘手雷佐(Anthony Rizzo)，此外口袋很深的大都會也被認為會有大動作。

薛爾瑟今年37歲，但他依然保有2.83自責分率的高水準，每局被上壘率(WHIP)維持在優秀的0.886。薛爾瑟已經握有3座賽揚獎，還有1座世界大賽冠軍，未來注定是名人堂成員，教士隊陣中還有明星先發投手達比修有。教士目前在國西位居老三，落後巨人6場勝差、道奇3場勝差，不過那是因為國西戰力太強，教士其實還在國聯外卡席位中，穩定領先後頭的紅人、費城人。

另一方面，洋基宣布已經換來遊騎兵重炮手賈羅(Joey Gallo)，並打算送出兩位頂級農場新秀（投手與外野手）來交換雷佐。洋基在這兩筆交易中幾乎不必出錢，賈羅剩餘薪資仍是遊騎兵支付，雷佐的薪資也將是由小熊支付，雷佐本季打擊率0.248、還有14轟。洋基在美聯東區已經難以追上紅襪，不過仍有機會與光芒、運動家、水手一搏外卡。