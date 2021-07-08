堂本光一推出全新個人原創專輯《PLAYFUL》。（愛貝克思提供）

堂本光一推出全新個人原創專輯《PLAYFUL》。（愛貝克思提供）

堂本光一推出全新個人原創專輯《PLAYFUL》。（愛貝克思提供）

堂本光一睽違6年推出全新個人原創專輯《PLAYFUL》，與日本知名遊戲公司史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）合作，打造最具玩心的音樂影像專輯。遊戲公司以最新技術製作了堂本光一CG與本人共演的影像及封面，CG特效完美到幾可亂真，讓堂本光一拍攝時也忍不住感嘆「根本不需要我本人了」。這張夢幻跨界之作，首週以10.6萬張銷量奪下日本Oricon公信榜週榜冠軍，話題度與銷售都開出好成績。《PLAYFUL》確定於本週五(7／9)在台發行。

史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）是日本知名遊戲大廠，旗下作品包括FINAL FANTASY、Dragon Quest勇者鬥惡龍等。本次的合作契機，也正因為堂本光一是FINAL FANTASY出了名的狂粉。擔任影像製作的遊戲公司負責人表示「光一有在玩FF這件事在公司裡面很有名，才想說找機會合作」。光一則笑稱「我從小就喜歡FF，其中『FF11』更是讓我玩成廢人，總時數大概900天吧，7年裡有3年都在玩」「在遊戲中明明有吃飯提升技能，但在現實中卻不吃」透露自己玩到廢寢忘食的狀態，而這次更是他職業生涯最盛大的一次「職權濫用」。

FINAL FANTASY幕後團隊運用了動態捕捉、3D建模等眾多混合技術打造堂本光一的CG角色，讓真人與CG分飾王與影武者，與怪物展開高速武打戰鬥，演出精彩短片「V Short Movie」收錄於專輯初回版Ａ當中。此外，團隊也提供配樂曲〈V〉，讓充滿奇幻的影像世界更添魄力。

本次遊戲界與流行音樂界的跨界，也點出堂本光一最新專輯《PLAYFUL》的主題「玩心」。專輯內容結合了充滿玩心的音樂與影像，讓聽眾全面享受由光一所打造的音樂娛樂世界。堂本光一全新個人原創專輯《PLAYFUL》確定於本週五(7／9)在台發行。