近日因為滴滴出行遭到大陸官方進行網路安全審查，剛在美國IPO一周股價連日急挫，也連帶影響了全球主要股市的中國概念股的行情。許多人熱烈地議論滴滴返回香港或大陸上市的可能性與利弊得失，甚至認為滴滴受到大量外國資本的影響，對在中國經商的政治敏感性不足，才是造成這次風波的主因。但若從大陸大多數知名企業來看，沒在政治上栽過跟斗的只能說是鳳毛麟角了。

滴滴在赴美IPO前進行準備時，市場也早已傳出消息，當時業界就估計，因為中美關係大環境的劇烈變化，中概股在美國市場會面臨前所未有的壓力，滴滴可能會改變初衷，轉而在香港或深圳、上海IP。滴滴的管理階層亦曾對外透露，確有此項考量，但最終還是在純粹經濟利益的盤算下決定赴美IPO，究其決策的主因，仍然是跑短線的心態，市場大環境變化多，主要投資者與經營人並不想長線經營，而是以打帶跑的方式，先行獲利了結後再伺機而動。換言之，這是資本操作的慣性，而非經營企業的手法。

因為中美關係大環境的劇烈變化，中概股在美國市場會面臨前所未有的壓力，滴滴確實考慮過在香港上市。（圖／路透）

在滴滴尚未決定在香港或美國IPO時，曾多方與投資銀行等市場專業人士諮商，最後選擇在美國IPO有多項原因。首先，他們認為，如果在香港IPO，估值約在800億美元之譜，如果在美國，估值至少可攀上1000億美元，兩者的差距高達3成以上。

其次，如果選擇香港，因為港股尚無類似公司，滴滴與經紀商尚需遊說投資者認同其商業模式，其獲利前景尚需時間來證明，對於一家虧損許多年後在今年首季才開始轉虧為盈的公司而言，獲得投資者認同還有一段艱辛的路程。但是如果選擇美國，當地已有Uber、Lyft等網約車上市企業，滴滴不需要再向投資者說明商業模式與前景，也因此會有更多投資者給予較高的估值。再者，美股規模較港股大得多，投資人更多樣化，資金也更豐沛，流動性高得多，除了有利於提高估值，也能快速脫手。

滴滴當然也看到目前全球最大網約車Uber的股價在過去一年的漲幅超過80%，如果在美股能跟上Uber的漲勢，或是產生比價效應，等於是登上浪頭上，輕鬆就可乘勢獲利。而且由於Uber的漲勢，目前美國投行與證券經紀商普遍看好網約車前景，而這種氣氛在其他證券市場尚未出現。以Uber目前估值近千億美元來看，投行估計滴滴的估值同樣有千億美元以上的實力。因為滴滴不只有網約車，還包括貨運、代駕、團購等業務項目，同時也投入不少資金開發無人駕駛系統，前景相當誘人。

滴滴不只有網約車，還包括貨運、代駕、團購等業務項目，同時也投入不少資金開發無人駕駛系統，它所做的地圖導航資訊目前市場接受程度也很高。（圖／路透）

滴滴營運8年，期間曾經跟多家競爭對手進行流血對抗，以補貼的方式吸引客源並拖垮對手，連沒被它拖垮的、有阿里資金背景的「快的」在一番大戰至兩敗俱傷之後宣告休戰，2家公司最後決定進行合併。好不容易在連續3年虧損都高達百億人民幣後，終於設法讓今年首季出現50億人民幣盈餘，為的就是推動IPO來兌現投資獲利。如果按市場上的分析，從商業利益的角度做決策，赴美上市當然是首選。

滴滴的資本結構也極為複雜，從天使輪融資之後，總共累計完成23輪融資，總額高達220億美元，2019年最後一輪融資時，曾有投行發表其估值為600億美元。這23輪投資人包括了軟銀、阿里、騰訊、中金、中投、平安、中壽、中信、民航基金、蘋果、高瓴資本、紅杉資本、招商銀行、交通銀行、富士康、豐田、摩根士丹利、摩根大通、高盛等資本，一長串的投資人囊括了國內外幾乎所有耳熟能詳的投資機構，來頭都很嚇人。

滴滴的資本結構也極為複雜，8年來總共累計完成23輪融資，資金都來自於國內外知名的投資公司或企業，總額高達220億美元。2020年最後一輪融資後，投行給予的估值是600億美元。（圖／路透）

然而就在這種大陸本土與國際資本大陣仗下，滴滴卻在IPO時栽了跟斗，雖然低調至近乎偷偷摸摸爬進紐約證交所，但仍然觸碰了北京的政治禁忌，無視於大陸官方數度勸說執意赴美IPO，而且選在中共百年黨慶前晚，還讓北京主其事者面上無光。

滴滴赴美上市雖然可以獲得較高估值，但忽略了政治問題可能帶來的風暴。（圖／路透）

滴滴所犯的錯誤與許多在中國經營的外商很類似，他們都低估了政治問題對企業經營的影響。不論是受到釣魚島風波衝擊的日商、受新疆棉花衝擊的國際快時尚、反送中時期的美國NBA、薩德導彈部署韓國時的樂天百貨，這些年來大量的外商在中國大陸或多或少都吃過政治的苦頭，很多外商都慢慢學會在政治保持低調，雇用專業人士進行諮詢，或是在政府內部建立良好關係以保持對政治風向敏感度。

令人納悶的是，滴滴的投資方有不只有多家知名的陸企，也有一些資本有強大的官方背景，但這些部門與企業雖然有官場老手，仍未能給予經營者良好建議以避免政治風暴，看來滴滴的主事者雖然在商業手段上兇狠毒辣，但對中國官場的了解與政治歷練就顯得太嫩了些。