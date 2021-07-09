時尚設計類首獎「獅‧程」運用劍獅和壓花玻璃作為設計元素。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

傳達設計類首獎「日木我與」以具有百年歷史的「台南公園」豐富的樹種生態為基礎。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

為培育設計人才，台南市文化局主辦年度「台南創意新人獎」，台南應用科技大學時尚設計系王柔淇「平安安平」與路中葳「獅‧程」2組系列作品，分別獲得「產品設計」及「時尚設計」首獎；南台科技大學視覺傳達設計系詹憶晨、簡郁婷、許瑋哲、吳茹菁作品「日木我與│臺南公園植物故事博物館」，獲得傳達設計類首獎。

台南創意新人獎今年設置「產品設計」、「傳達設計」、「時尚設計」3類首獎，並由台灣優良設計協會林同利秘書長、台灣設計聯盟楊佳璋理事長、赤軍寶飾詹曉晴總監擔任評審。

評審認為，產品設計類首獎「平安安平」運用地名做為符號，傳達了「平安」吉祥寓意，不僅富有台南文化意涵，也兼具實用性，未來可規畫於台南各名勝古蹟販售；時尚設計類首獎「獅‧程」運用劍獅和壓花玻璃作為設計元素，使用繡黼傳統技法結合現代設計的外型，深具文化歷史感，也展現創作者傳承工藝技術的心意。2件作品以皮革工藝及傳統刺繡技法融入皮包、皮靴等時尚配件設計，獲得評審青睞。

傳達設計類首獎「日木我與」以具有百年歷史的「台南公園」豐富的樹種生態為基礎，發展出導覽、體驗等相關製作物，設計精美，且實體與線上體驗兼具，是完成度很高、又能實際應用、發展台南深度文化旅遊的好作品。

文化局表示，今年適逢第十屆台南創意新人獎，歷年均與台灣優良設計協會攜手合作；在各設計系所師生努力下，選出相當優秀且精彩作品，透過設計專業教育傳承傳統與現代的對話，迄已有60位得主，在設計領域開枝散葉。

除了頒給各類首獎得主獎狀及獎金1萬元之外，未來也將在設計相關活動中協助宣傳露出。線上頒獎典禮將於8月10日晚間7時30分於「金點設計獎」facebook及YouTube平台首播。