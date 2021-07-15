垂釣區安全垂釣距離標示。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

將軍漁港垂釣區適度鬆綁圖卡。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

為了避免群聚感染，台南市將軍漁港垂釣區關閉迄今已超過1個月，配合「微解封」政策，自13日起適度鬆綁，現場以實發號碼牌方式，加強管控進入人數（上限100人），民眾入場須遵守保持社交距離、全程配戴口罩、落實實聯制等相關措施。

農業局表示，近日國內確診病例減少，民眾長時間情緒緊繃需要舒緩，為增加休閒活動量能，市府防疫及紓困檢討會議決議，將軍漁港垂釣區自7月13日起適度鬆綁，提供空曠通風較安全的休憩場域，讓民眾舒緩身心。

現場設置防疫管制站，民眾進入垂釣區務必遵守保持社交距離、全程配戴口罩、落實實聯制、量測體溫及手部消毒清潔、領取號碼牌等措施，未配合者將依違反《傳染病防治法》移送主管機關開罰。

另外，市府與海巡機關將不定期聯合稽查，若民眾在指定垂釣區外垂釣，或違反垂釣區管理措施，將依《漁港法》第21條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。