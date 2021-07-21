今天凌晨高雄前鎮區發生一起離譜搶案。一名男子持檳榔刀闖進前鎮漁港旁一家超商大喊要搶劫，但店員不為所動，搶匪竟然對著店員說，「沒錢就打電話報警」，店員見狀只好先報警，警方到場後，喝斥搶匪趴下，搶匪立刻丟出檳榔刀後乖乖就逮，但搶匪在警局時對犯案動機說詞反覆，警方正進行偵訊中。

怪搶匪持刀搶高雄超商，喊「沒錢就報警」3分鐘被逮。(戴志揚翻攝)

根據調查，37歲楊姓男子於今(21)日凌晨2時40分許騎機車至前鎮漁港某超商，進入超商後隨即從身上拿出一把檳榔刀，並對員工說「我要搶劫，把錢拿出來給我」，員工原以為開玩笑，沒有搭理。

怪搶匪持刀搶高雄超商，喊「沒錢就報警」3分鐘被逮。(戴志揚翻攝)

直至楊嫌說了第二次「我要搶劫，把錢拿出來給我，如果沒有錢請打電話報警叫警察來」，員工才驚覺是真的搶劫，趕緊報案。

前鎮警分局快打部隊及線上巡邏警組獲報後，於三分鐘內迅速趕到現場，喝斥嫌犯趴下不要動，楊嫌放下檳榔刀遭警壓制上銬逮捕。現場無人受傷，亦無財物損失，隨即將嫌犯帶回派出所偵辦，全案將依刑法328條強盜未遂罪嫌解送高雄地檢署偵辦。

前鎮警分局呼籲，防疫期間警方雖然全力投入防疫工作，但是維護治安、交通、為民服務工作均不打折，請民眾切勿鋌而走險、以身試法。