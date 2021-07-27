聯發科(2454)今日宣布，推出迅鯤系列行動運算平台新品迅鯤1300T，瞄準功能強大且輕薄便攜的高端平板電腦，為線上教育、商務辦公、串流媒體娛樂和網路內容創作、遊戲以及AI應用提供更佳的用戶體驗，搭載迅鯤1300T的平板電腦產品近期將在全球上市。迅鯤系列平台是近年聯發科在運算晶片領域的重要業務佈局，已受到多家廠商廣泛採用，打造多款全球熱銷的行動運算裝置，包括Chromebook筆記型電腦以及平板電腦等。

聯發科智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，滿足遠端辦公和多媒體娛樂的行動運算裝置已成為新的市場需求焦點，聯發科技積極佈局多元化產品，將運算、通訊、多媒體、AI、遊戲、無線連網等多領域技術優勢整合到迅鯤系列平台上，協助廠商設計具有強勁性能、輕薄且長效續航的平板電腦等個人運算產品，為使用者帶來創新的功能和卓越的體驗。

迅鯤1300T晶片以台積電(2330)的6奈米製程打造，採用Arm Cortex-A78和高能效核心Cortex-A55組成的八核架構中央處理器，繪圖處理器採用高性能的九核Arm Mali-G77 MC9，不僅提供強勁性能，還針對熱門遊戲提供高幀率模式，無論是辦公還是遊戲競技，都能提供出色的性能與續航表現。迅鯤1300T整合了聯發科獨家技術AI處理器APU，擁有高能效的AI算力，為終端智慧語音和視覺應用提供了強大AI驅動力。

迅鯤1300T具備先進的5G技術，可支援5G Sub-6GHz全頻段和5G雙載波聚合、5G+5G雙卡雙待功能，配有5G高鐵、5G電梯等場景模式，讓用戶可全場景暢享高速5G網路。結合聯發科技5G UltraSave省電技術，可進一步降低5G通訊功耗，從而延長終端裝置的電池續航。

在影音多媒體方面，迅鯤1300T不僅支持多場景HDR10+與AI圖像畫質增強技術，還支援晶片級濾藍光的聯發科護眼引擎和兩個高畫質顯示幕的跨屏顯示，提供使用者更優質的視覺觀感。