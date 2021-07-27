雲林縣北港鎮朝天宮開放入內參拜，人潮增加2、3成。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮27日開放入內參拜，人潮明顯增加，信眾表示很久沒有當面參拜神明，所以特地前來奉香、奉金紙，廟方說目前管制人流室內最多50人，不能擲筊、抽籤，人潮比3級警戒期間增加2、3成，預計星期假日人潮會更多。

朝天宮為配合防疫3級警戒，5月16日起不開放信眾入廟參拜，經過2個多月，27日防疫警戒降至2級首日，不少信眾搶著到廟內參拜，大家依規定實聯登記、量體溫、酒精消毒後，領取廟方製作的號碼牌入廟。

來自高雄的信眾表示，往年都會利用暑假帶著全家大小來朝天宮參拜，領取香火袋保平安，今年因防疫3級警戒朝天宮不開放入廟，只好先利用網路線上參拜，得知27日開放入廟，馬上帶著家人來奉香，祈求全家平安健康。

朝天宮表示，因應防疫降級開放入廟，廟方特別在廟埕設置龍、虎門管控人流，遊客必需由龍門進、虎門出，神轎與神像則由正門進出，並在出入口裝設錄影式體溫器，可自動感應體溫並錄影存證，方便後續追蹤管理。

廟方人員分析，朝天宮參拜人潮多集中在星期假日，27日並非假日，因此首日入廟參拜人潮並沒有暴增，但比3級警戒期間增加2、3成，廟前中山路店家出現許久不見的採購人潮，相信隨著疫情逐漸趨緩，很快能重現往日人山人海榮景。

朝天宮防疫警戒降級至8月9日，每天入廟時間為上午8點至晚上6點，以參拜為主，禁止擲筊、抽籤、靜坐、誦經、靈修、起乩、問事、收驚。另外，今年中元普度不辦理平安宴，希望信眾共同遵守，才能讓疫情盡速消退。