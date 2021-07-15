知名巧克力蛋糕品牌BAC推出父親節限定蛋糕，造型「爸」氣十足!今年特別精心研製以焙茶為基底的「鬍子先生 焙茶巧克力蛋糕」，有別於BAC經典生巧克力蛋糕，創意打造焙茶與巧克力交錯的完美風味。搭配吸睛的翹鬍子巧克力童趣造型，並特別選用蛋奶素原料製成，無論何種飲食習慣的爸爸一開盒嘴角就開心失守！今年父親節就用甜而不膩的焙茶巧克力蛋糕新滋味，讓辛苦的老爸們渡過格外暖心的專屬節日。

BAC「鬍子先生 焙茶巧克力蛋糕」，以焙茶融合BAC經典巧克力，製成帶著濃郁茶香的焙茶生巧克力，搭配一瓣一瓣濃醇香的牛奶巧克力點綴外圈，不僅外型可愛討喜，配上茶香內餡更添滑順口感，完美呈現焙茶回甘及巧克力濃醇交疊的極致風味。此次更以父親成熟又俏皮的紳士鬍作為吸睛設計，富含童趣及多層次美味的造型蛋糕，希望擄獲老爸的心。

BAC「鬍子先生 焙茶巧克力蛋糕」內餡以鬆軟綿密的湯種巧克力戚風蛋糕，包焙茶生巧克力與牛奶巧克力夾餡，以焙茶與巧克力創造完美微甜，甫入口中就能感受滿滿濃郁茶香，搭配藏在夾餡中的巧克力脆片，更增添蛋糕豐富口感，滑順鬆軟、濃醇香脆的風味，無論是馳聘職場、熱血硬派還是習慣蛋奶素的養生老爸，都會為之瘋狂！即日起至7/30(五)前，凡預購「鬍子先生 焙茶巧克力蛋糕」並完成付款，即贈「BAC質感不鏽鋼蛋糕刀」註二。BAC貼心提供台灣本島宅配服務，雙北地區更由自有車隊全程進行低溫宅配服務，確保蛋糕品質，讓粉絲與老爸無論同住或遠距都能度過最甜蜜難忘