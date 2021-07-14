搶微解封商機，台北晶華酒店即日起至7月底推出「晶華超人氣美食假期」優惠住房專案」，兩人同行入住精緻客房24小時6440元，內含住宿精緻客房，並以「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦」以及「極特上雙饗盛合」為晚餐和翌日午餐。活動期間內下載晶華會APP，可以再享房型升等。

微解封期間，台北晶華酒店仍嚴格執行防疫措施，客房全面降載、管控入住房間數，讓客房化身私人用餐包廂，邀民眾安心來場美食微解封之旅。

「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦」以及「極特上雙饗盛合」，是「晶華美食到你家Take Regent Home」美食平台上快閃熱賣排行榜的冠亞軍，「晶華超人氣美食假期」住房專案客人可在客人用享用總價值為6440元的美味餐食，等同「買餐飲，送住房」，非常超值划算。

「晶華超人氣美食假期」住房專案中首先登場的晚餐是價值3680元的「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦套餐」，以厚實多汁的16盎司厚切爐烤肋眼牛排，搭配整隻肥美豐腴的波士頓龍蝦，配菜部分則有新鮮爽脆的凱撒沙拉、馬鈴薯泥以及主廚精心熬製的湯品。厚切爐烤肋眼牛排2004年於晶華酒店中庭azie餐廳推出後即熱賣至今，曾於各大媒體的美食評比中獲得多次冠軍、受到美食評論家高度的肯定與推崇，是晶華酒店最為暢銷的招牌美食之一。

翌日中午的美食亮點是每日從台東成功漁港直送到店的「極特上雙饗盛合」，點用原價格為2760元，推出至今已銷售超過四千份，由館內最負盛名的柏麗廳自助餐廳主廚張明志負責規劃，內容包含以油脂豐腴的鮪魚、鮭魚和旗魚，口感爽Q的章魚與花枝，鮮甜的牡丹蝦、紅魽等漁獲所製成的16貫「特上握壽司盛合」以及一盒滿載鮪魚、鯛魚、紅魽、鮭魚、牡丹蝦等精切漁獲，再搭配新鮮海膽與松葉蟹肉提升豪華質感，最後綴上鮭魚卵、茗荷、蛋絲、櫻桃蘿蔔、紫蘇花等而成「極品散壽司盛合」，新鮮豐美的漁獲透過主廚精湛的刀工及廚藝，成就出一款款宛如珠寶盒般、鹹香而甜美的海味珍饈。