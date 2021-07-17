自五月爆發本土疫情、六月宣布三級警戒以來，不少民眾三餐選擇外送，也讓外送行業成了疫情期間最忙錄的一族，但有一名網友分享外送員出包的趣事，只見外送員機車後座的外送箱「忘了關」，裡面的餐點可能全掉光，沒有任何東西，此文曝光超過5千網友笑翻說：「果然是『在地』美食，餐點全掉在路上了」。

這名目睹送員出包的網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示看到這名外送員時，他正在等紅燈，因為自己是停在他的後方，清楚看到他機車後方的外送箱，疑似忘了拉拉鍊、整個「門戶大開」，裡頭全部空空，沒有任何餐點。

原PO當時心想，這名外送員餐點，會不會在送餐過途中全部掉光光，文中還俏皮搭配了雙關的文字「您的餐點正在『路上』了」。

貼文一出吸引超過5千人按讚，許多網友笑說「在地美食」、「您的餐點在路上沒錯，但它永遠不會到您手上」、「您的餐點已灑在路上」、「的確在路上，請自取」、「真‧在路上」、「您的餐點已跳車」、「本人外送員，真的把客人的餐點因為這點給遺忘在路上，還是到了請客人下來才發現，有夠尷尬」。但也有人猜測另一種可能，「會不會只是要讓裡面味道散一散而已，才不會五味雜陳」、「打開來透氣或是曬乾吧」。