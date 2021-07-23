行政院今（23）日宣布7月27日起降為二級警戒，符合指引的各行業和場所恢復活動，集會活動人數上限室內50人、室外100人，餐飲部分超商賣場可內用，對此，速食店頂呱呱開第一槍，今稍早表示，為維護顧客與員工健康，7月27日至8月9日街邊店門市自主延長不開放內用座位，正常提供外帶外送服務，百貨門市則配合百貨規範執行。

行政院宣布27日降二級警戒 頂呱呱堅持不內用。（業者提供）