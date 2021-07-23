行政院宣布7月27日降為二級警戒 頂呱呱堅持不內用 12:122021/07/23 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院宣布27日降二級警戒 頂呱呱堅持不內用。（示意圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今（23）日宣布7月27日起降為二級警戒，符合指引的各行業和場所恢復活動，集會活動人數上限室內50人、室外100人，餐飲部分超商賣場可內用，對此，速食店頂呱呱開第一槍，今稍早表示，為維護顧客與員工健康，7月27日至8月9日街邊店門市自主延長不開放內用座位，正常提供外帶外送服務，百貨門市則配合百貨規範執行。 行政院宣布27日降二級警戒 頂呱呱堅持不內用。（業者提供） 因應防疫降級 金管會下午四點宣布金融業因應措施 台南幼兒園、安親班 7月27日有條件開放 #行政院 #二級警戒 #頂呱呱 #內用 #降級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北27日恢復收托 有確診個案停課14天 10:182021/07/23 生活 新北公私托嬰、身障日照、托老中心 27日起恢復收托 10:022021/07/23 生活 振興內需消費 台經院：三倍券應變「四倍力」 12:122021/07/23 財經 戶外仍全程戴口罩「沒資格叫降級」 網22字酸爆政府 11:362021/07/23 生活 防疫警戒不鬆懈 高市府邀您宅家追劇吃美食 11:332021/07/23 生活 行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒 10:472021/07/23 政治 7月千度以下不採夏月電價 最多省656元 04:102021/07/23 財經焦點 警戒降二級 蔡明興：對今年外貿前景樂觀 13:592021/07/23 財經 727後「準二級微三級」 內行人曝1招自保 13:392021/07/23 生活 中央降級草案曝光 侯友宜：新北不會貿然從三級降二級 12:042021/07/23 生活 警戒降級 台中765家公私立幼兒園27日將全面復課 14:052021/07/23 生活 生活熱門新聞 新北解封餐飲業不鬆綁 侯友宜：維持禁內用、只外帶 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 降級不解封很危險「像在賭一把」 專家：絕不做這3件事 - 生活 AZ擋不住Delta病毒？醫揭最新研究數據 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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