「阿娟」多年前從對岸嫁來台灣，不幸遭家暴，離婚後獨力帶著4個孩子生活，經勵馨基金會介紹至長照機構工作後，生活雖艱苦，尚能應付家計，不料日前卻因疫情而失業，勵馨觀察，「食物缺乏」是這類家庭面臨經濟危機時最需優先解決事項，該會在雙北協助的數百個單親家庭已有百戶急需支援，本月起已攜手頂新和德文教基金會提供麵包盒送暖，預計3個月內送出1200盒。

頂新和德文教基金會及布列德麵包「單親家庭送暖專案」，幫助勵馨基金會服務的單親家庭。

去年起肆虐全球的新冠肺炎疫情，重創各地經濟，連帶有許多公司或機構被迫縮編因應、引發失業問題。許多獨撐家計的單親媽媽在三級警戒下面對減薪、無薪假或失業衝擊，經濟陷入困境，還要照顧停課在家的小孩，心力交瘁。勵馨基金會觀察，該會在疫情最嚴重的雙北協助家庭個案中已有百戶面臨類似的經濟困境。

勵馨基金會副執行長王怡雯表示，「食物缺乏」是家庭面臨經濟危機時最主要面對的問題，頂新和德文教基金會在疫情中送暖提供麵包盒給單親家庭，有助緩解單親媽媽們的經濟壓力。

這項「單親家庭送暖專案」，布列德麵包以公益價承接並專車新鮮配送，預計從本月起每周提供100個麵包盒到勵馨基金會雙北八個據點，提供給有需要的單親家庭，每組麵包盒配６款麵包或蛋糕，有巧克力、乳酪、熱狗等15款口味輪流搭配，並附上牛奶補充營養需求。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，創辦人魏應充去年起即持續關注疫情在社會各角落所受的衝擊，基金會除在去年捐助40多個中小型社福團體、提供緊急紓困，今年也持續透過

「疫情相挺 愛的Good力」(https://reurl.cc/xGlD2z)平台協助社福團體義賣商品，希望大眾一起關心社會各角落的受助者困境、一起成為這些社福團體的後盾。