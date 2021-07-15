2018年至2020年連續三年榮獲米其林必比登推薦的養生湯品店「雙月食品社」，為讓消費者在家也可以享用美味湯品，推出冷凍個人湯包「筵月湯品」兩種系列湯品「雙月家鄉阿嬤 酸菜系列」和「一彼鴨鴨 滋補系列」即日起至8月31日，來店消費外帶餐點，單筆滿599元，即隨機贈送「筵月湯品」乙包，價值約150元。

「筵月湯品」雙月家鄉阿嬤 酸菜系列，雙月阿嬤為了炎炎夏日沒有胃口的消費者推出個人酸菜系列湯品，令人想念的家鄉傳統好味道，酸爽滋味在家也能隨時喝到。推出3種品項「酸菜白肉湯」、「酸菜豬肚煲湯」、「酸菜嫩鴨湯」，新品上市「酸菜豬肚煲湯」原價150元優惠價120元，夏季主打推薦-菜多肉少版「酸菜豬白肉湯」原價150元優惠價99元。雙月雞高湯慢煲，湯頭帶雞高湯香氣！使用台灣在地豬肉、豬肚，鮮甜油脂搭配酸菜和豆皮燉煮在炎炎夏日讓人不自覺分泌唾液，食慾隨之大開！也可加入海鮮或菇類等，在家也能獨享酸爽好滋味。

「筵月湯品」一彼鴨鴨 滋補系列，滋補系列推出有別以往的藥膳雞湯，本次推出使用「台灣土番鴨」，鴨肉含有豐富營養價值，鐵質是牛肉的2倍等。嚴選養殖約85天的『台灣土番鴨腿』切塊，最適合用來燉湯，肉質軟嫩緊實，油脂鮮甜而不膩。推出3種品項「當歸香鴨湯」、「香菇鮮鴨湯」、「黑蒜補鴨湯」，同樣使用雙月雞高湯慢煲，並各自搭配不同食材，特別推薦「黑蒜補鴨湯」使用來自台灣雲林醱酵黑蒜頭，富含豐富的營養比一般大蒜多1.5倍，湯頭更濃郁香氣十足，讓不敢喝藥膳補湯的人也可以『滋補一夏』。

雙月【筵月湯品】新品推出優惠，任選3包83折，任選9包以上可享75折。