美國需求強勁帶動日本6月出口寫下連續四個月增加紀錄。根據日本財務省21日公布，6月出口年增48.6％，略低於5月的年增49.6％，但優於經濟學家預期的增加46.2％。日本6月對美國出口激增85.5％，主要為汽車與汽車零件。