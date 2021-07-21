日本6月出口連續四個月上升 21:322021/07/21 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國需求強勁帶動日本6月出口寫下連續四個月增加紀錄。根據日本財務省21日公布，6月出口年增48.6％，略低於5月的年增49.6％，但優於經濟學家預期的增加46.2％。日本6月對美國出口激增85.5％，主要為汽車與汽車零件。 6月外銷訂單亮眼 基本金屬接單 比電子更強 太魯閣山月吊橋8月4日起封橋一周 檢測維修暫停開放 #四個月 #日本 #美國 #需求強勁 #寫下連續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菅義偉稱 日本可辦一屆安全奧運 04:102021/07/21 話題觀察 宇峻經典IP手遊第三季日本推出 營運點火 18:442021/07/21 財經 《國際經濟》日6月出口意外強 連4月雙位數成長 10:532021/07/21 財經 台灣茶進駐日本超商 觀光局推台味便當助攻東奧 15:542021/07/21 生活 日本公布能源戰略 再生能源發電占比提高一倍 21:172021/07/21 財經 ６月外銷訂單 連16紅 04:102021/07/21 財經要聞 7月26日沒要解封 警戒降級機率大 04:102021/07/21 焦點要聞 《其他電子》萬潤6月獲利年增1.86倍 Q2戰次高 15:412021/07/21 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 7月台指期漲97點 08:542021/07/21 財經 《興櫃股》帝圖7月31日辦春季拍賣會 拍品數量計791件 17:242021/07/21 財經 國戰會論壇》日本精神支持 台海使不上武力（黃惠華） 10:252021/07/21 海納百川 財經熱門新聞 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 鄭州強降雨釀災 科技大老預告將出手 金援要來了 - 財經 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 - 財經 台積電敲定熊本設廠？日媒爆最快2023啟用、月產能達4萬片晶圓 - 財經 時速600公里 最新磁浮列車亮相 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。