在職場中，做事勇敢果斷、思慮周密的人總能受到器重，讓人可放心委以重任。搜狐網命理專欄點名，獅子座、巨蟹座、處女座的人8月運勢最好，可望在職場中實現人生理想，未來仕途順利，身價不同往昔，必定能夠過上幸福美滿的生活。

▍1.獅子座

在8月，獅子座的運勢將一路飆升，他們靠著自信與聰明的頭腦，可賺取不少的財富，還有望中大獎，一夜鹹魚翻身。在事業上，他們膽大心細，懂得換位思考，做事有上進心，因此遇到困難總能迎刃而解，在職場上春風得意，財富不缺，成功走上仕途之路。

▍2.巨蟹座

巨蟹座擁有敏銳的市場眼光，不放過任何一個對自己有利的好機會，在工作上，他們擅長走捷徑，超前眾人完成目標，因此能得到上級的賞識。在8月，巨蟹座的運勢會全面上升，除了貴人降臨出謀獻策，財運也持續走強，靠著先前累積的工作經驗，可得到升職加薪的機會。但在投資理財方面，應考慮全面一點，切記只看眼前利益，而忽略背後的隱患。

▍3.處女座

處女座頭腦聰明、思維活躍，常常能夠找到發財致富的門路，然而前幾年運勢欠佳，處女座的生活過得不太順心，賺錢也是少之又少。好在8月中下旬，處女座迎來吉星入命，今年整體運勢良好，在事業上利於開拓、不利守成，只要大膽嘗試，財運就會一路飆漲，賺錢的機會增多，若與朋友合作創業也能有不錯的收穫，注定喜事連連，正財偏財一次進家門。