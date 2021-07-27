國發會今（27）日發布6月景氣報告指出，在外貿、生產持續強勁下，景氣亮出連續第五個月的紅燈，反映景氣持續熱絡，雖然領先指標連續第五個月下跌，但這是受疫情影響的短暫現象，隨著疫情警戒降至二級，內需活動回溫，可望獲得改善。

國發會以股價指數、海關出口、工業生產等九項指標所彙編的景氣綜合判斷分數於6月仍高達40分，所對映的仍是景氣熱絡的紅燈，自今年2月亮出首顆紅燈後，這已是連續第五顆紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示：「這代表國內景氣依舊是熱絡的。」

雖然景氣熱絡，不過，一向有「春江水暖鴨先知」之能的景氣領先指標，於6月卻出現連續第五個月下跌，累計跌幅也達5.5％，另外，同時指標經本次回修正後也連跌三個月，這代表何意？吳明蕙表示，這代表景氣復甦動能確有微幅下滑，但，這只是受疫情影響的短暫現象，隨著國內疫情從三級警戒降至二級，內需活動回溫，就業人數回升，這個情況將會逐漸改善。