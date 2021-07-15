雲朗觀光中秋禮盒開賣，除實用美觀兼具並還可再利用，賦予包裝新生命。「雲朗月餅禮盒」搭配上竹製上蓋與刀叉，嚴選四種口味廣式月餅，每盒四入880元，8/31前訂購享早鳥優惠770元。君品酒店「畫中月」月餅禮盒，外盒由竹片與帆布拼接，上蓋為宣紙掛畫，下蓋是竹製托盤，有經典款與品茗款兩種組合;含六種口味廣式月餅各一入、品茗款有四種口味月餅各一入，並搭配茶葉。兩款月餅即日起可在雲朗選物平台預訂。

另外兆品酒店台中「豐秋悅圓禮盒」，選用兩種口味港式月餅共六入，8/1起開放訂購，8/15前預訂享早鳥優惠，可在兆品酒店台中官網訂購。

雲朗月餅禮盒，以環保與美學兼具的概念，外盒採用黑棕色調簡約日式設計，並選用竹製禮盒上蓋與自然材質的竹刀叉，上蓋可當作點心盤、外盒則是可當居家收納盒，將持續使用的觀念落實於生活。透明極光綠托特包的禮盒外袋，上頭繪製象徵滿載愛與祝福的火箭，緊緊環繞著月球和地球，表達出這份佳節禮最真切的心意。雲朗選用最經典的廣式月餅，皮薄柔軟，內餡以棗泥蛋黃、豆沙栗子、蓮蓉松子、鳳梨奶黃四種口味呈現，以傳統風味度過佳節團圓時光。

君品酒店畫中月月餅禮盒，維持君品酒店一貫的優雅風格，同時延續對環境友善的包裝材質，禮盒以竹片與帆布拼接，上蓋是一幅宣紙掛畫，印上故宮成扇上的金蕊流霞秋菊，搭配唐代陰行先秋色的繽紛詩句「山棠紅葉下，岸菊紫花開」。下蓋是竹片托盤，盛裝手工廣式月餅，是兼備典雅外觀與實用的禮盒。

兆品酒店台中今年推出「豐秋悅圓禮盒」，禮盒上繪製著象徵秋天豐收與月兔團聚的意象，迎來中秋佳節與家人團聚之樂。兆品台中選用經典的港式月餅，以奶黃流沙及松茸滷肉兩種口味呈現，每盒六入，用經典不敗的美味與家人一起歡度佳節。