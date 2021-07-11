在《中朝友好合作互助條約》簽訂60週年之際，朝鮮勞動黨中央機關報《勞動新聞》11日發表題為「朝中友誼在社會主義道路上進一步強化發展」的社論文章，這篇文章高度評價朝中友好關係。

據央視報導，文章稱，朝中友好關係是兩國老一輩領導人親自締結的，「在經過推進革命建設、粉碎敵對勢力破壞等一系列鬥爭後，朝中友誼已如參天巨木，無論經歷怎樣的風暴依舊毫不動搖」。

文章說，今天，儘管國際形勢錯綜複雜，但朝中友誼在兩國最高領導人深厚的友好關係下不斷強化發展，「兩國最高領導人通過數次會面建立的真摯同志情誼是堅定支撐起新時代朝中關係的基石，為推動朝中關係發展提供了強大動力，繼續大力加強和發展朝中友好關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場」。

文章還表示，如今中國共產黨迎來了成立100年的重要時刻，在中共的領導下，中國人民在社會主義現代化建設和防疫工作中取得了舉世矚目的成就。

《中朝友好合作互助條約》於1961年7月11日由大陸國務院總理周恩來和朝鮮領導人金日成簽訂。