斯洛伐克捐贈我國一萬劑疫苗，據傳兩國計畫7月底簽署司法互助協議，斯洛伐克一個由數十人組成的代表團預定9月搭政府專機訪台。外交部對此表示，樂見雙方關係不斷深化。

外交部指出，斯洛伐克捐贈我國1萬劑疫苗，與我共同攜手應對疫情的挑戰，正是「若不能人人安全，就無人安全」精神的體現。斯洛伐克對台灣的友誼與關懷，外交部再次表達誠摯感謝。

外交部表示，台斯雙邊各項領域的合作十分密切，無論公私部門都有許多友好的互動。外交部樂見台斯雙方自2003年相互設處以來關係不斷持續深化，彼此也都有繼續拓展雙方在各項領域合作夥伴關係的強烈意願。

外交部強調，未來將與我國政府各相關部會以及民間企業組織繼續共同努力，透過各種途徑及方式，與我們在中歐地區的忠實好夥伴斯洛伐克發展更為緊密且互利互惠的關係。

斯洛伐克與捷克、匈牙利、波蘭等中歐國家組織「維謝格拉德集團」（V4）。捷克參議院議長維特齊去年九月訪台，遭到中國外交部長王毅恐嚇「挑戰一中必將付出沉重代價」。斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）當時便力挺維特齊：「斯洛伐克支持捷克；歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受。」