56歲黃姓女子日前到湖內區一家銀行匯款2000元美金，約5.6萬元新台幣。行員懷疑她被騙了，趕緊報警。湖內警分局路竹分駐所巡官邱繼慶、警員蕭光庭趕到現場，勸說黃女這是騙徒慣用的手法，化解這場騙局。

經警方了解，黃女遇到網路騙徒，還加了通訊軟體Line，成為好友。騙徒謊稱他任職於香港大華銀行的證券部門，隨後交談數月，情愫漸增，兩人成為男女朋友關係。

騙徒見時機成熟，謊稱近期工作碰上困難，搞砸了工作，他懇請黃女給予協助，將美金2000元匯至某境外指定帳戶，男友也承諾未來如賺到錢，定會將欠款與利息歸還黃女。

警員並檢視手機對話內容後，肯定黃女是遇到詐騙集團，雖然黃女表示曾與林男有在台北短暫見過面，但事後卻僅侷限在網路世界交談，並無進一步接觸。且黃女要匯款之帳戶竟是不知明的第三人帳號，明顯偏離社會常理。

黃女在聽完員警解釋後，感到十分錯愕，沒想到人心險惡，過往甜言蜜語及山盟海誓都是假的，這男的只是為了騙錢。黃女感謝警方與行員的協助，讓她保住一筆錢財。

警方呼籲，黃女遇到的是詐騙老哏，民眾若碰到類似的狀況，請冷靜面對，網路交友若談到金錢，多為詐騙案件，如果無法分辨真偽，可撥打反詐騙電話165與110報案電話諮詢。

湖內網路交友詐騙銀行