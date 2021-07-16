台南市警方近日接獲民眾檢舉，永康、善化和南區等地，疑似出現「一樓一鳳」透過網站PO清涼照攬客，尤其微解封後上架數量激增，台南市警方表示將追查到底。

南市警局表示，對於「一樓一鳳」轉移陣地從事賣淫情事，該局非常重視民眾檢舉及網路論壇的舉發，除了110檢舉報案之外，也會持續追蹤網路社群例，如捷克論壇等揭露的訊息。

據「自由時報」報導，台南市警察局長方仰寧指出，三溫暖、KTV、夜店、舞廳等八大行業三級警戒全面停業，也不屬於微解封的行業，但停業期間包括「一樓一鳳」在內，很關心這些行業假關門真營業，或轉移陣地，造成查緝困難，不過警方仍會持續加強查緝，只要接獲民眾檢舉，就會強力取締，避免造成防疫破口。

台南市三級警戒期間，共查獲6起違法賣淫事件，包括6月1日查獲北區出租套房「一樓一鳳」賣淫事件，共逮捕越南籍女子10人台、台籍色情媒介2人及嫖客1人；6月3日在永康區中華路出租套房查獲賣淫女子1人；6月4日同樣在永康區中華路查獲中國籍應召女子1人、嫖客1人；6月7日在新市區查獲「一樓一鳳」應召女子1名、嫖客1名；6月8日在仁德區大同路查獲應召女子2名、男客1名、媒介1人；最近一件則是7月9日在北區西門路三段查獲賣淫女子1名、嫖客1名。

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