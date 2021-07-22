過去3天，台灣本土確診數分別為15、18、16，其中感染源不明分別為8、9、10人，顯示國內疫情維持低檔，適度解封有望。醫師謝宗學提醒，必須注意境外移入數似乎有增加趨勢，為防範Delta變異株大舉入侵，政府一定要做好「邊境管制」，否則後果不堪設想！

自19日以來的本土確診數，均維持在10多例，感染源不明個案也未明顯增加，顯示疫情控制得當。醫師謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr.E小兒急診室日誌」PO文指出，國外疫情有升溫跡象，尤其Delta變異株，更要嚴加防範。

謝宗學舉英國為例，該國19日起完全解封，確診高峰重返年初高點，死亡人數卻沒有相對上升，這代表高疫苗覆蓋率效果驚人、有效遏止重症。「不過，我最擔心的倒不是完全解封後的疫情，而是在這樣大規模傳播下，病毒會不會再出現新的突變？會不會有更可怕的變異株？」

謝宗學強調，台灣至少1劑的疫苗覆蓋率雖快速突破23%，但遠遠不到可對抗Delta變異株的程度，邊境管控只能更嚴、沒有最嚴，「未來疫情成敗將不再取決於國內對疫情的控制，決勝關鍵在於邊境防守。」

他警告，若兩劑疫苗覆蓋率未拉高前，一旦Delta病毒大舉入侵社區，將對國民健康、社會經濟造成毀滅性打擊，因此死守邊境是唯一活路。