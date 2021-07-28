南京新冠肺炎疫情持續延燒，27日又新增本土病例47例，這一波傳染鏈已經擴散至5省9市，南京8天累計本土確診病例達153例，《北京青年報》稱，南京這波疫情有個致命漏洞，即境內航班和境外航班的清潔人員不分，保潔人員又與家屬混住。

報導稱，和年初的石家莊、6月的廣州疫情一樣，南京這次疫情也是發現時就已較為棘手，病毒已經擴散開來了。但是同石家莊那次又不一樣的是，南京這次疫情源頭已經比較明確鎖定在祿口機場。

報導認為，目前南京市的本土感染者主要是祿口機場清潔、地勤人員及關聯病例。外省病例也都有祿口機場停留史。很快就有媒體報出，南京祿口機場的清潔公司是外包作業，外包公司與機場之間管理責任邊界不清，互相推諉，「因此導致了管理上存在一個致命漏洞，即境內航班和境外航班的清潔人員不分，清潔人員又與家屬混住。」

報導稱，清潔人員在清理這些人的航班機艙時接觸殘留病毒，未經嚴格消毒，又去清理境內航班，將病毒傳播到境內航班機艙等場所，進而導致病毒在乘客間及清潔人員的家屬中擴散。對病毒的基因檢測也佐證了這個結論，因為引發這一波擴散的，正是在多國造成疫情反復的Delta變異毒株。依照這一鏈條，機場清潔人員的管理漏洞顯然是造成疫情蔓延的關鍵環節。

目前南京採取比較嚴厲的管控措施。江蘇省委暫停東部機場集團黨委書記、董事長馮軍的職務，並沒有給予其「戴罪立功」的機會。同時重新委任已經退休的原董事長錢凱法代理黨委書記、董事長職務，這一人事上的非常之舉，某種程度上也坐實了人為疏失的確是這次疫情蔓延的重要原因。

報導說，目前南京的疫情排查正處在吃緊階段，已發現的這一百多例感染者恐怕還不能說見底，專家們也都表示疫情規模尚無法預測。接下來還要查清真正的傳播源頭究竟是什麼人或者什麼貨物，並理清傳播鏈條，更要重的是補救管理漏洞。

但另一方面，短時間集中力量打一場殲滅戰或許不難，可一旦防控進入常態化，就會出現種種形式主義的怪現狀。目前國際疫情離高枕無憂尚遠，在這種情況下，外防輸入將會是一場持久戰；落實防疫措施、防止官僚主義形式主義，必須動真格的。