桃園警察分局青溪派出所接獲民眾檢舉，桃園區民生路某社區住戶內不斷有飲酒吵鬧的喧嘩聲，嚴重擾鄰。警方上門發現8人在內群聚，隨即製單移交衛生局裁罰。

警方表示，接獲民眾檢舉疑似群聚，立即前往訪查，在與社區警衛交談期間，員警發現該戶有人向外探頭觀望，於是分別由電梯及樓梯前往該戶，果然在樓梯間遇到黎姓等兩名越南籍歸化本國女子，手上拿著水果往樓下跑，經詢問原在該戶內與朋友飲酒聊天，發現警察急忙｢落跑｣。

員警帶同兩人返回該戶內，室內另有1男5女，該住戶阮女稱屋內僅她及男友居住，約同鄉朋友各自帶食品來聚餐飲酒，不知道已經違規，期間1名在場人強調只有吃東西沒有飲酒不算違規，員警向在場人說明防疫期間室內禁止5人以上群聚之規定，現場製作紀錄表，移請桃園市政府衛生局裁處。

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