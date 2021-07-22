基隆市警察局22日凌晨接獲報案，有一群黑衣男子在馬路上群聚鬥毆，警方出動快打部隊，將現場18名嫌犯帶回偵辦，初步了解，雙方因賭博債務起糾紛，警詢後，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，另將依違反傳染病防治法，函請衛生局裁罰，每人最高可開罰30萬元，總計540萬元。

據了解，近日有一群賭客從台北到基隆賭博，不滿輸錢，質疑另群贏錢賭客出老千，雙方爆發口角，22日凌晨，輸錢賭客找來數名友人到賭場鬧事，雙方人馬從巷內吵到大馬路，其中一名男子右手臂遭畫傷。

由於吵鬧聲過大引起附近居民注意，有民眾發現男子遭打傷，立即打電話報警，警方隨即出動快打部隊，將在場18名嫌犯一一帶回，遭毆打賭客表示，自己並沒有詐賭，是對方故意找碴。警詢後，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，同時依《傳染病防治法》移請衛生局開罰，每人最高可開罰30萬元，總計540萬元。

警方呼籲，任何聚眾暴力滋事案件，絕對迅速處置，嚴正執法，另於疫情三級警戒期間，民眾外出或出入公眾場所，仍應落實戴口罩，維持社交距離，及嚴禁室內5人、室外10人以上之群聚。