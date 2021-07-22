車輛故障卡路中警即時發現助排除。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名楊姓男子，22日上午準備騎乘機車前往楊梅工作，沒想到騎到一半時，鏈條突然斷裂，導致後輪鎖死，拋錨在車水馬龍的路上，過路車輛紛紛閃避，險象環生，幸好員警即時發現並予以協助，警方貼心的服務，也讓楊姓男子倍感窩心。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住平鎮區的47歲楊姓男子，22日上午趁著風雨稍歇，準備前往楊梅工作，沒想到騎到延平路時，機車打擋鏈條突然斷裂，並卡住後輪，導致車輛鎖死，完全無法移動，當時又是上班交通交鋒時段，車來車往，突如其來的意外，讓楊姓男子不知所措。

幸好宋屋派出所警員蕭建昌及徐梓傑發現上前關心，了解原委後，兩名員警二話不說，立即協助楊姓男子將車輛移置路旁，並戴上手套及使用簡易工具，嘗試將卡在後輪的鏈條移除，員警在費了九牛二虎之力之後，總算將斷裂的鏈條取出，讓車輛得以移動。

除此之外，員警也協助楊姓男子，詢問鄰近機車行是否開門營業，讓他的車輛順利修復後能夠前往楊梅工作。楊姓男子看著員警為了自己，忙得焦頭爛額、汗如雨下，感到無比感動，頻頻道謝，並表示日後將會更加注意車輛狀況，以避免類似狀況發生。