宜蘭市公所原定8月舉辦的「2021宜蘭市七夕情人節晚會活動」，考量避免群聚，市公所今天（22日）表示，取消辦理，也不會設置七夕情境佈置和相關造景，8月14日情人節當晚7時，會採網路直播演出辦理。

市公所表示，2015年開始，宜蘭市公所會帶來一系列的情人節晚會活動，分別在宜蘭河濱公園、新月老樹廣場以及宜蘭市公所後方的市民之森舉辦浪漫晚會。歷年的七夕情人節晚會，都會邀請不同的歌手演唱情歌。

市長江聰淵表示，今年因為疫情升溫，原定6月舉行的舊城聽老歌活動取消後，七夕情人節晚會活動也決議取消辦理，防疫是目前首要的目標，希望各位鄉親勿放鬆警惕，隨時做好防疫措施。

宜蘭市接連停辦兩個大型活動後，市公所改以邀請游阿媽樂團演出，在市長粉絲專頁直播的方式，直播下方留言的前200位觀眾，活動結束後可以依照公告時段，分流至宜蘭市公所後方的文化發展所領取精美小禮物1份。