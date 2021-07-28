隨著疫苗在全球各地施打普及化，覆蓋率提升，經濟活動陸續開放、回溫，隨著基期效果弱化，也進一步帶動全球經濟的復甦周期開始自復甦初期階段，邁入溫和增長高原期的復甦中期階段，在基本面支撐下，優高收債後市有看頭。

群益投信表示，觀察存儲晶片、鋼材、農產品的價格已自高位回落，使得市場對通膨高漲的擔憂已較年初緩和，未來在通膨回歸溫和、景氣擴張的環境下，仍有利於主要資產表現延續。債市方面，根據過往在經濟復甦中期階段，高收益債表現都明顯勝過公債和投資級債，因此在基本面支持下，後市表現仍值得期待。

但市場同時也面臨變種病毒侵襲、地緣政治紛擾、貨幣政策取向或可調整等變數挑戰，波動難免，建議不妨進一步考慮具優先擔保性質、波動較低，同樣也具有高息優勢，亦能搭上景氣復甦行情的優先順位高收益債，以兼顧報酬與風險。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，在景氣持續回溫與低利環境的趨勢並未改變下，及今年來違約活動趨緩，機構法人持續調降美高收的違約率預估值，仍相對有利於優高收債、高收益債表現延續。根據1990年來的統計，過往在經濟復甦中期的階段，包括1994年、2004年、2011年三次週期，平均來看高收益債都有17.4％表現，明顯優於投資級債和公債，不妨多加留意。

李運婷認為，對於偏好相對穩健的布局而言，優先順位高收益債更是在面對當前機會與風險並存的環境下，更為適當的選擇，主要因素在於優先順位高收益債除同樣具有一般高收益債的優勢外，在收益水準上不遑多讓，且優先順位高收益債還具有較低的存續期間，面對利率上升的狀況下也有較佳的抵禦能力。

尤其發行產業更多元，有望掌握不同產業的復甦輪漲契機，長多趨勢不變，不失為現階段既想把握景氣復甦行情，想掌握收益兼顧波動風險，可適度考慮的投資標的。