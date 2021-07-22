高雄市5名男子遭控從國外搭機回國後，入住三民區防疫旅館居家檢疫，竟然按耐不住寂寞，才隔離4天就偷溜出房門，相約到朋友的房間喝酒開趴，因為嘻笑聲太大，被民眾檢舉，對此，高市府衛生局表示，目前正在釐清事證，若違規事證屬實，將依法處分。

據了解，5名年輕男子因同時從國外回國，依照防疫規定，於18日晚間11時入住三民區的防疫旅館，隔離期間第4天的21號凌晨時分，可能因隔離期太無聊，竟相約至其中1名隔離者的房間聊天，疑似因聊天嘻笑聲太大被人檢舉，衛生局、經發局人員和警方同時到場，衛生局人員請警方協助調監視器，發現現場有5人群聚，已違反防疫規定，由衛生局人員當場開單舉發。

高市府衛生局表示，目前有接到警方通報，但還未接獲相關事證，所以案件還在釐清當中，從監視器畫面確實有發現隔離民眾離開房間的情況，罰款就是10萬元至100萬元，若有群聚事實，將會視情節另行開罰，一切將依現場的舉證資料裁處。

至於在防疫旅館的管理方面是否有疏失狀況，高市府衛生局指出，會根據旅館負責人的意見陳述，視後續狀況實施必要的裁罰，目前知道的管理疏失，已由觀光局要求立即改善，並將所有住民移到別間防疫旅館。

陳其邁指出，確實有發生防疫旅館違規的案件，市府已經開罰且送集中檢疫所，高雄市的規定就是這樣，假如不遵守相關防疫規則就依法辦理，沒有任何人例外，拜託大家在防疫的過程中務必配合。

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