國泰金(2882)旗下國泰人壽「泰好保」平台從5月26日推出遠距投保，截至7月25日，國泰遠距投保件數約4.5萬件，以投保防疫保單、保障型商品居多，遠距投保突破時間和空間限制，最熱門的投保時段是晚飯之後的8點到10點，約占全日投保件數的四分之一。

國壽總經理劉上旗表示，成功背後的關鍵三力，就是數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力，才能在這麼短的時間內就打造出契合客戶體驗的遠距服務，成為市場最多人、也最滿意的選擇。

截至7月25日，國泰遠距投保件數約4.5萬件，以投保防疫保單、保障型商品居多，年齡層集中於年輕客群(20～39歲佔65％)、地區以雙北及桃園較多，其中客戶與業務員居住不同縣市就占約3成。

國壽已有75％業務同仁使用遠距投保，而遠距件數佔總投保件數超過3成，遠距保單服務受理也超過3000件，業務員使用滿意度達92％，客戶對整體流程滿意度更高達95％。

國壽強調其從5月26日推出遠距投保，6月15日獲保險局核准試辦業務，升級為「CVX泰好保」平台，國壽訴求「泰好保」平台提供客戶全方位保險total solution，有別於其他保險公司只提供遠距投保，「泰好保」還包括保全、理賠、保費等，透過此平台都可以一次完成；保戶只要有手機，就能透過Webex視訊和國泰人壽App內建的「國泰上上簽」電子簽名來投保、辦理資料變更或保單紓困貸款等。