1.威剛(3260)：記憶體價格逐季上漲，基本面看俏，盤初股價彈升逾3%，收復5日線。

2.聯電(2303)：H1每股淨利1.83元+再調漲Q3代工報價，近兩日三大法人聯手掃貨買超29.2萬張，今早股價續漲逾1.5%。

3.燁興(2007)：本業接單穩健，H2轉投資觀光飯店業回穩，營運可望漸入佳境，本土法人相挺，今早股價漲逾5%。

4.天鈺(4961)：報價雙漲，營運逐季拚高，早盤強漲亮燈308元漲停。

5.九齊(6494)：MCU報價全面喊漲，年營收拚高檔，股價飆上174元漲停價。

6.敦泰(3545)：Q2財報亮，擴大產品線添動能，晨盤漲逾6.5%，越過前高達297.5元。

7.聯詠(3034)：H1大賺逾2.5個股本，加上漲價題材，早盤上攻逾7.5%。

8.崇越(5434)：第二季EPS創新高，H2營運更勝H1，股價上揚漲逾2.5%。

9.愛普(6531)：H1每股盈餘10.89元，報價話題旺到年底，晨盤上漲逾5%。

10.杏國(4192)：研發中新藥SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗已達期末分析條件，激勵開盤跳空漲停鎖住，衝上2個月高價。

11.杏輝(1734)：近期獲外資偏多操作，早盤放量攻頂，飛越30元、季線與半年線。

12.光磊(2340)：東奧、蘋果等題材加持，上周五獲外資買超相挺，盤初急拉大漲4%，重返5日線。

13.太極(4934)：買盤強力拉抬，盤初急漲7%，來到相對高檔。

14.億光(2393)：法人估今年每股盈餘上看4.5元，獲利拚創7年最佳，早盤彈漲2.5%，有守5日線。

15.映泰(2399)：在手訂單看至年底，早盤續漲逾3%。

16.羅昇(8374)：友通完成公開收購案，激勵早盤拉出第2根漲停，並改寫前高。

17.大同(2371)：Q2獲利在望，估全年轉盈，早盤挾量漲逾3%。

18.和潤企業(6592)：目標總資產倍增10年計畫，早盤開高走高、收復短均。

19.鴻名(3021)：上半年營收年增近3成，搭配技術線型有利多方，盤初上漲4%超過前高。

20.和椿(6215)：6月營收再攀高，營運續看俏，32元處有支撐，走高逾3.5%。

21.弘塑(3131)：盤整結束底部墊高，外資投信穩健買超，走高近2.5%回到5日線上。

22.統一(1216)：迎接中元商機，多方蠢動攀高近2%，逐步脫離盤整區間。

23.怡華(1456)：土地資產題材護身，外資進場加上特定買盤齊拱，亮燈漲停。

(編輯整理：李慧蘭)